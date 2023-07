Pallanuoto, Mondiali Fukuoka 2023: Setterosa in semifinale, battuti gli USA 8-7

Il Setterosa batte gli Stati Uniti 8-7 e conquista la semifinale ai Mondiali di Fukuoka. Una prova superlativa per le ragazze di Carlo Silipo, che concedono le briciole alle americane in situazioni di superiorità e si affidano alla serata di grazia di Caterina Banchelli, premiata come mvp della partita. L’Italia si è difesa in tredici situazioni di superiorità su sedici per le avversarie. Eppure, la prima situazione con una giocatrice in più premia gli USA, mentre le azzurre sono apparse un po’ statiche. Il risultato è che Musselman le punisce per l’1-0. La risposta azzurra è immediata con Bianconi. Steffens riporta avanti le americane, ma Giustini (in gol poi altre due volte) conclude uno splendico palleggio con il nuovo pareggio. L’Italia sfrutta la prima superiorità con Marletta che sigla il 3-2. Nel secondo quarto Bianconi firma il +2 nella seconda situazione di superiorità. Steffens accorcia le distanze, ma qui inizia lo show di Banchelli che sbarra la strada a Musselman e para un rigore. Prima dell’intervallo però c’è un altro rigore, stavolta Steffens non sbaglia. Si va sul terzo quarto sul 6-6. L’acuto azzurro è di Picozzi che firma il pallonetto del vantaggio, prima del +2 di Tabani e di un’altra risposta superltiva di Banchelli su Musselman. Raney accorcia le distanze, ma le azzurre gestiscono alla perfezione gli ultimi secondi sull’8-7. “Sapevamo che era una partita da giocare bene in fase difensiva, prendere solo sette gol è tanta roba. Ora è lecito pensare di arrivare il più lontano possibile”, le parole di Silipo. Nel match che vale l’accesso alla finalissima le azzurre di Carlo Silipo affronteranno la vincente della sfida Olanda-Canada.