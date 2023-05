Inter-Sassuolo, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Inter-Sassuolo, match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A 2022/2023. Nerazzurri in forma smagliante, neroverdi che però si esaltano specie contro le big, in trasferta e soprattutto contro questa avversaria già battuta parecchie volte negli ultimi anni. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 20.45 di sabato 13 maggio.

Inter-Sassuolo sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Edoardo Testoni ed Emanuele Giaccherini e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Dario Massara e Beppe Bergomi.