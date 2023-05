Pioli, che tracollo in Serie A: dallo Scudetto ad una stagione disastrosa

Pioli, che tracollo in Seria A. Dopo una stagione nettamente superiore alle aspettative, quella della vittoria dello Scudetto caratterizzata da un Milan concreto e vittorioso, non si può che restare delusi dall’annata in corso. La formazione rossonera ha iniziato il Campionato alternando vittorie e pareggi, e fin qui tutto bene. La pausa Mondiali ha sicuramente destabilizzato quegli equilibri che, fino alla sosta, sembrano certamente meno vacillanti. Al rientro, esordio con pareggio contro la Roma, sconfitta in Coppa Italia affrontando il Torino e i quattro insuccessi consecutivi, tra la perdita della Supercoppa, alla Serie A.

Mister Pioli ha sicuramente avuto a che fare con innumerevoli infortuni, e mancanze da dover colmare, ma i numeri parlano chiaro. A tre giornate dalla fine del campionato i rossoneri hanno collezionato ben 17 vittorie, 9 pareggi e 8 sconfitte, l’ultima proprio contro lo Spezia, ancora in zona retrocessione. Una quinta posizione in classifica che costringe maggiormente la formazione milanese a cambiare registro negli ultimi incontri, con 41 reti incassate, numeri nettamente maggiori rispetto alle prime in classifica. La Champions League non è più così sicura, nonostante l’attuale possibilità di giocarne una finale in questa stagione.