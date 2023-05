Diffidati Inter-Sassuolo: i nerazzurri a rischio squalifica in vista del Napoli

L’Inter ospita il Sassuolo in un match incastonato tra gli euroderby di Champions e con il big match col Napoli in vista. A tal proposito sono quattro i diffidati in casa nerazzurra. In difesa c’è Acerbi tra quelli a rischio squalifica. Ma occhio anche a Dumfries. Poi Mkhitaryan e Lautaro Martinez, due pezzi grossi che dovranno fare molta attenzione per evitare di saltare il prossimo appuntamento con i partenopei. In casa Sassuolo invece i diffidati sono due: Frattesi e Thorstvedt. Nel prossimo turno i neroverdi ospiteranno il Monza.

