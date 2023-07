Inter-Pergolettese oggi in tv: canale, orario e diretta streaming amichevole estiva 2023

Inter-Pergolettese sarà visibile oggi in tv: ecco tutte le informazioni sull’amichevole estiva del precampionato 2023. Al Suning Training Center di Appiano Gentile, ad appena due giorni dall’allenamento congiunto col Lugano, i nerazzurri sfidano in un’altra amichevole che sa più di sgambata in ritiro, una formazione della Serie C, dunque test probante. Appuntamento alle ore 18 di venerdì 21 luglio, diretta tv e streaming su Inter Tv e sul sito dell’Inter, diretta testuale su Sportface.

COME SEGUIRE IL LIVE