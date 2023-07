Calendario amichevoli estive oggi venerdì 21 luglio: programma, orari e diretta tv

Il calendario completo delle amichevoli estive in programma oggi, venerdì 21 luglio. Ecco programma, orari e diretta tv di tutti i test che vedranno impegnate le 20 squadre di Serie A, in ritiro per preparare la nuova stagione e pronte a misurarsi con avversarie per cominciare a ritrovare il ritmo partita. Di seguito il programma completo odierno.

Amichevoli venerdì 21 luglio

Ore 18:00 – Inter-Pergolettese (Diretta Inter TV)

Ore 21.00 – Cagliari-Olbia (Diretta Sportitalia e Tele Regione Live)