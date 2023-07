Lazio, in programma per il 6 agosto l’amichevole contro il Girona

La Lazio di Maurizio Sarri nella prima parte del ritiro sta iniziando a mettere carichi sulle gambe per partire forte nella prima parte di stagione. Quella che verrà sarà il ritorno dei biancocelesti in Champions League. Per preparare al meglio il futuro prossimo ci sarà ad inizio agosto un’amichevole contro il Girona in Spagna.

E’ in programma, infatti, per giorno 6 agosto alle 21.00 presso lo Stadio Montilivi di Girona l’amichevole contro il Girona, partita in cui Maurizio Sarri potrà capire se ci siano da apportare miglioramenti alla rosa ed alla condizione fisica. Sarà dunque trasferta spagnola per Zaccagni e compagni. Ex di turno il nuovo acquisto Castellanos, appena arrivato nella Capitale per 15 milioni di euro dal New York City.