Inter-Parma stasera in tv: orario e diretta streaming Coppa Italia 2022/2023

L’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv e streaming Inter-Parma, sfida valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2022/2023. I nerazzurri fanno il loro debutto nella competizione, con la volontà di non sbagliare l’appuntamento soprattutto alla luce del recente pareggio in campionato contro il Monza. Per i ducali, alla prima partita dell’anno, la speranza di centrare il colpaccio. Fischio d’inizio alle ore 21:00 di martedì 10 gennaio, con la partita che verrà trasmessa in chiaro su Canale 5, mentre lo streaming si potrà seguire su Mediaset Play.