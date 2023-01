Milan-Torino domani in tv: orario e diretta streaming Coppa Italia 2022/2023

L’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv e streaming Milan-Torino, sfida valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2022/2023. I rossoneri fanno il loro debutto nella competizione, con la volontà riscattare la cocente delusione del pareggio subito pochi giorni fa contro la Roma, con due gol subiti nei minuti finali. I granata, da parte loro, non sono partiti con il giusto sprint nel nuovo anno, e in totale arrivano da tre pareggi consecutivi in partite ufficiali. Fischio d’inizio alle ore 21:00 di mercoledì 11 gennaio, con la partita che verrà trasmessa in chiaro su Canale 5, mentre lo streaming si potrà seguire su Mediaset Play.