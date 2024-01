Inter-Lazio, programma e telecronisti Mediaset semifinale Supercoppa Italiana

Il programma e i telecronisti su Mediaset di Inter-Lazio, match valido per la semifinale della Supercoppa Italiana. A Riad, in Arabia Saudita, si affrontano i nerazzurri e i biancocelesti per un posto in finale in questo nuovo format a quattro squadre. Chi riuscirà ad avere la meglio, i vincitori dell’ultima Coppa Italia o la seconda in classifica dello scorso campionato? Si parte alle ore 20 di venerdì 19 gennaio.

Inter-Lazio sarà visibile su Canale 5 con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Massimo Paganin.