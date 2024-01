Lazio-Inter oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Supercoppa Italiana 2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Lazio e Inter, valevole per la semifinale di Supercoppa Italiana 2024. 24 ore dopo il successo per 3-0 del Napoli contro la Fiorentina, andiamo a scoprire la seconda finalista di questo primo trofeo dell’anno 2024. Simone Inzaghi incontra nuovamente il suo passato e lo fa in un momento molto positivo per i biancocelesti, che arrivano in Arabia Saudita in striscia positiva. La sfida è in programma oggi, giovedì 18 gennaio, alle ore 20:00. Diretta su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.