Regolamento diffidati Inter-Lazio: come funziona in vista della finale e del campionato

Il regolamento dei diffidati di Inter-Lazio: ecco come funziona in vista della finale della Supercoppa Italiana e del campionato. A Riad, in Arabia Saudita, da una parte i nerazzurri, dall’altra i biancocelesti, e in palio c’è una finale per conquistare un trofeo. Passando in rassegna le regole sui diffidati, la Lega Serie A ha deciso che i giocatori diffidati prima dell’ultima giornata di campionato, la ventesima, eventualmente ammoniti e dunque da squalificare per un turno, non salteranno la sfida di Supercoppa, ma la prossima partita della Serie A, quella della ventiduesima giornata (l’esempio, proprio in casa nerazzurra, è Calhanoglu, che non giocherà con la Fiorentina). Allo stesso modo, i giocatori diffidati e ammoniti in semifinale di Supercoppa, non salteranno l’eventuale finale, ma anche loro sconteranno il turno di stop in campionato. Da ricordare infine come ovviamente gli ammoniti in finale e già in diffida saranno fermati dal giudice sportivo anche loro nella successiva partita di Serie A.