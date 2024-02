Inter-Juventus, Allegri oggi in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming

La Juventus, dopo il deludente pareggio con l’Empoli, vuole tornare al successo contro l’Inter nel match valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Si tratta di una tappa fondamentale in ottica lotta scudetto, che potrebbe decidere quasi definitivamente il destino delle due squadre. Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa nella giornata di sabato 3 febbraio alle ore 11:30 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale.