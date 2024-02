Inter-Juventus, Simone Inzaghi in conferenza stampa: orario, tv e streaming

Alle 12:30 di sabato 3 febbraio Simone Inzaghi terrà la conferenza stampa della vigilia di Inter-Juventus, match della ventitreesima giornata di Serie A 2023/2024. Scontro diretto per la vetta della classifica tra le due squadre. Il tecnico nerazzurro ha tanti temi da affrontare: il mercato, il futuro, la formazione da schierare e naturalmente le battute a distanza con Massimiliano Allegri. La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta su Inter TV, disponibile anche su Dazn e sul canale Youtube del club nerazzurro. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dalle 12:30.

