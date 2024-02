Milano-Cortina 2026, Abodi: “Molte possibilità che Cortina ospiti le gare di bob e slittino”

In un’intervista rilasciata al Corriere delle Alpi, il ministro dello Sport Andrea Abodi ha fatto chiarezza sui Giochi di Milano-Cortina 2026: “Ci sono molte possibilità che le gare di bob e slittino si disputino a Cortina. Sul bob la decisione spetta però alla Fondazione Milano-Cortina 2026, che in settimana si è detta favorevole alla pista a Cortina. Noi nutriamo grande rispetto nei confronti del Cio e allo stesso fiducia che valuti in maniera corretta la sottoscrizione del contratto da parte della ditta costruttrice. Il nostro dossier è solido e rispetteremo i tempi“.

Abodi ha poi proseguito: “Andiamo avanti con la pista di bob a Cortina, tuttavia non si possono negare le difficoltà degli ultimi mesi, adesso risolte. Il cantiere si aprirà tra poco e questo è fondamentale perché stringendo i tempi ci sono più possibilità di realizzazione. Sono molte le possibilità che le gare si tengano a Cortina. Mi rendo conto che, a due anni dall’inizio dei Giochi, la preoccupazione sia di rispettare i tempi dell’omologazione, delle 100 discese di prova e dei test event. Ma sono anche certo che verrà considerata la posizione del governo. Nessuno vuole prevaricare nessuno“. Infine, sul piano B del governo: “Parleremmo di Cesana solo qualora le opere per realizzare la pista di Cortina incontrassero dei problemi. Tuttavia siamo fiduciosi e faremo verifiche continue“.