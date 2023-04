Inter-Benfica, Inzaghi oggi in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming

L’Inter, dopo l’ennesima sconfitta subita in campionato contro il Monza, vuole tornare a gioire contro il Benfica nel match valevole per il ritorno dei quarti di finale di Champions League 2022/2023. La formazione meneghina riparte dalla vittoria per 2-0 ottenuta nella gara di andata del Da Luz e, adesso, tra le mura amiche di San Siro si prepara a difendere tale vantaggio per volare in semifinale. Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa nella giornata di martedì 18 aprile alle ore 12:30 per presentare questa importante partita. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale.