Paura ai mondiali di biliardo a Sheffield: blitz ambientalista, due arresti

Un uomo e una donna, rispettivamente di 30 e 52 anni, sono stati arrestati a Sheffield, in Inghilterra, per il blitz ambientalista con cui hanno seminato il panico durante i mondiali di biliardo nella specialità snooker. I due attivisti di ‘Just Stop Oil’ hanno fatto irruzione nel Crucible Theatre e l’uomo è saltato sul tavolo, in cui era in corso una partita tra due giocatori inglesi, lanciando una grande quantità di polvere arancione. La donna ha, invece, tentato di incollarsi a un altro tavolo su cui si stavano affrontando un nordirlandese e un cinese, ma è stata fermata dal pronto intervento dell’arbitro belga Olivier Marteel.

‘Just Stop Oil’, gruppo ambientalista che a ottobre aveva gettato zuppa di pomodoro sui “Girasoli” di Van Gogh alla National Gallery di Londra, ha rivendicato l’azione per chiedere che il governo britannico “fermi immediatamente tutti i nuovi progetti britannici sui combustibili fossili”. “Poteva finire molto peggio”, ha commentato il campione britannico Mark Allen, “è stato un momento surreale, ma non voglio nemmeno parlarne perché sono solo degli idioti. Cosa pensano di guadagnarci? Sono certo che ci sono modi migliori per far valere le loro ragioni”.