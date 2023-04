Milan, tifosi del Napoli sotto l’hotel: cori fino alle tre di notte

200 tifosi del Napoli, ieri sera, hanno tentato un grande classico del calcio: cori e fuochi d’artificio fino alle 3 di notte sotto l’hotel del Milan, con l’obiettivo di tenere svegli gli avversari in vista del ritorno dei quarti di Champions League, gara che si disputerà allo Stadio Diego Armando Maradona oggi, martedì 18 aprile. Per obblighi UEFA, il Milan è stato infatti costretto ad arrivare in città ieri sera, ma chiaramente la seranata – non esattamente romantica – era attesa da tutti: i rossoneri, allora, hanno alloggiato in stanze sul retro e quasi del tutto insonorizzate. In questa sfida di aprile che richiama Maradona e Van Basten, torna in mente la trasferta per la partita del 1° maggio 1988, decisiva per lo scudetto di Sacchi: anche allora ci si aspettavano i cori notturni e, così, i meneghini scelsero di alloggiare in un hotel napoletano con stanze oltre il trentesimo piano, fornendo anche tappi ai giocatori