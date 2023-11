Superenalotto, centrato il 6 oggi giovedì 16 novembre: combinazione vincente e dove è stato giocato

E’ stato centrato, dopo diversi mesi di latitanza, il “sei” al Superenalotto. Un fortunato vincitore, a meno che non si tratti di un gruppo di persone che hanno giocato il sistema già compilato, è riuscito ad azzeccare i sei numeri della combinazione di stasera, giovedì 16 novembre 2023, e così si aggiudica una cifra monstre, vale a dire la bellezza di 85.102.812,24 euro. Questa era la combinazione vincente di oggi: 56 52 40 9 10 19. La vincita è stata realizzata a Rovigo, presso la Tabaccheria di Fornasiero Giampietro in viale Tre Martiri 23/A, tramite gioco da tastiera. Il jackpot per il “6” sale riparte da 18 milioni. L’ultima vincita era stata registrata addirittura il 6 giugno scorso.