Inghilterra-Italia in tv: data, orario e diretta streaming, Rugby Sei Nazioni 2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Inghilterra-Italia, match valevole per la seconda giornata del torneo Sei Nazioni 2023 di rugby. Dopo la sconfitta all’esordio contro la Francia, arrivata nonostante un’ottima prestazione, gli azzurri guidati dal commissario tecnico Kieran Crowley sono pronti a scendere nuovamente in campo contro gli inglesi al Twickenham Stadium di Londra. La partita andrà in scena alle ore 16:00 italiane della giornata di domenica 12 febbraio e sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport ed in chiaro su TV8, mentre lo streaming sarà affidato a Sky Go e NOW. Per chi non potesse seguire l’evento su un dispositivo, Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale ed approfondimenti nel corso e al termine dell’incontro.