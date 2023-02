Ufc 284, Makhachev-Volkanovski stanotte in tv: programma, orario e streaming

di Mattia Zucchiatti 198

Islam Makhachev sfida Alexander Volkanovski per il titolo del mondo dei pesi leggeri. Alla RAC Arena di Perth in Australia va in scena Ufc 284, uno degli eventi più attesi dell’anno. Si parte alle 04:00 della notte tra sabato 11 e domenica 12 febbraio. Si tratta dell’ottava volta in cui due campioni di due categorie diverse combattono per la stessa cintura. Volkanovski, già campione dei pesi piuma, spera di essere il quinto ‘Champ Champ’ dopo Conor McGregor, Daniel Cormier, Amanda Nunes e Henry Cejudo. Di fronte però c’è uno dei fighter in rampa di lancio. Makhachev viene dalla vittoria incredibile contro Charles Oliveira per sottomissione. Prima ancora toccherà a Yair Rodriguez e Josh Emmett che si contenderanno il titolo ad interim dei pesi piuma. L’evento sarà trasmesso su Dazn. La telecronaca dell’incontro sarà affidata ad Alex Dandi.

Programma Ufc 284 Islam Makhachev vs. Alexander Volkanovski (orario italiano)

Dalle 04:00, Jimmy Crute vs. Alonzo Menifield (pesi massimi leggeri)

A seguire, Justin Tafa vs. Parker Porter (pesi massimi)

A seguire, Jack Della Maddalena vs. Randy Brown (pesi welter)

A seguire, Yair Rodríguez vs. Josh Emmett (titolo pesi piuma)

Intorno alle 06:00, Islam Makhachev vs. Alexander Volkanovski (titolo pesi leggeri)