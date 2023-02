LIVE – Imolese-Cesena, Serie C 2022/2023: girone B (DIRETTA)

Tutto pronto per la ventisettesima giornata del girone B di Serie C e in campo scenderanno anche Imolese e Cesena. Appuntamento alle ore 14.30 di domenica 12 febbraio al Galli per la partita che mette di fronte la seconda in classifica, che punta alla promozione diretta, e i padroni di casa penultimi e con voglia di allontanarsi dalla zona calda.Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme dal 1′ di gioco.

Imolese-Cesena (Ore 14:30)