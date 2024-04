Il nuovo palinsesto sportivo della Rai: dall’Europa League alle Atp Finals

Una stagione di sport a 360 gradi. Questo il nuovo palinsesto della Rai per il 2024, presentato presso la sala Sergio Zavoli in viale Mazzini. Tantissimi gli eventi che verranno trasmessi; dall’Europa League alle ATP Finals di fine stagione, passando per gli Internazionali d’Italia di tennis, gli Europei di atletica di Roma e quelli di calcio in Germania, senza dimenticare il grande ciclismo con Giro e Tour e, naturalmente, i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024. “La presenza della Rai è importante per certificare l’importanza del valore dello sport. Noi abbiamo avuto la possibilità di acquisire diritti sportivi importanti. Credo che quello che abbiamo voluto dimostrare sia stata proprio la centralità della Rai all’interno del panorama sportivo“, sono le parole dell’amministratore delegato Rai, Roberto Sergio. I prossimi mesi saranno ricchissimi di avvenimenti sportivi e la Rai li tramsetterà, nel pieno rispetto della propria mission di servizio pubblico. Il tutto, visibile, ascoltabile e fruibile, come recita il claim della conferenza stampa di presentazione, “Ovunque, minuto per minuto”: non solo in tv, ma anche in radio e in streaming, live, on demand o attraverso l’app.

Dal punto di vista cronologico i primi appuntamenti saranno i due derby di Europa League usciti dall’urna di Nyon: giovedì 11 e giovedì 18 aprile, mentre gli ultimi riguarderanno le Atp Finals di Torino, in programma dal 10 al 17 novembre. “Ci sarà molto da lavorare – ha sottolineato il direttore di RaiSport, Iacopo Volpi – fra calcio, tennis, atletica, Olimpiadi e Paralimpiadi. Ricordo quando a Tokyo, in un periodo difficile per via del Covid, avevamo poco più di duecento ore di diretta per le Olimpiadi, adesso saranno 360. Sono orgoglioso e doppiamente felice perché posso fare il direttore di tutti questi eventi. Il lavoro sarà tanto ma la soddisfazione sarà maggiore“. Non resta che mettersi comodi e godersi una grande stagione di sport.