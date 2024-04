G7 a Torino, Juventus-Milan anticipata a sabato 27 aprile: manca solo l’ufficialità

Da domenica 28 a martedì 30 aprile Torino ospiterà il G7, il summit dei sette grandi paesi mondiali, vale a dire Italia, Francia, Germania, Stati Uniti, Canada, Regno Unito e Giappone. Questo vuol dire che, per ragioni evidenti di ordine pubblico, la sfida tra Juventus e Milan, valida per la trentaquattresima giornata, non si potrà giocare domenica sera, slot suggerito dall’importanza mediatica dell’evento, ma per forza di cose andrà anticipata dalla Lega Serie A a sabato 27 aprile, alle ore 18 in quanto sarà esclusiva Dazn e non potrà essere trasmessa di sera perché fascia oraria anche di Sky. Impossibile si giochi di domenica questa partita dal momento che in concomitanza di un altro evento come il G7 non sarà possibile garantire una adeguata gestione dell’ordine pubblico in città. Manca solo l’ufficialità e dovrebbe arrivare venerdì 19 aprile, quando verranno diramati i prossimi anticipi e posticipi.