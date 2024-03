Humbert-Bublik oggi in tv: orario, canale e diretta streaming finale Atp Dubai 2024

Ugo Humbert affronterà Alexander Bublik nella finale dell’ATP 500 di Dubai 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città araba. Finale decisamente a sorpresa negli Emirati Arabi, dove escono di scena nel penultimo atto i due finaliti della passata edizione. Ugo Humbert, dopo un 2022 molto complicato, ha utilizzato il 2023 per risalire la china e ora sta attraversando il miglior periodo della carriera, con l’ingresso in top-15 a dimostrare ciò. Stesso discorso per il kazako, che pur molto discontinuo riesce ad aggiungere ancora uno step e da lunedì farà il suo ingresso tra i primi 20 del ranking mondiale. Tra i due non ci sono precedenti.

Humbert e Bublik scenderanno in campo oggi, sabato 2 marzo, sul Centre Court non prima delle ore 16.00 italiane (le 19.00 locali). La diretta televisiva del torneo è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, inoltre, sarà possibile accedere anche ai campi da gioco secondari. Disponibile inoltre una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.