Formula 1, gara GP Bahrain oggi in tv: orari, programma e come seguirla in diretta

Mancano poche ore allo spegnimento dei semafori della prima gara della stagione 2024 di Formula 1. Il Gran Premio del Bahrain, in via eccezionale in programma per sabato, scatterà alle 16:00 italiane. La gara, che nel deserto si terrà sotto le luci dei fari notturni del circuito, sarà visibile in diretta su Sky Sport F1 e in streaming su Sky Go. E’ prevista anche lo streaming in diretta su NOW. In alternativa, Sportface.it vi fornirà la diretta testuale con tutti gli aggiornamenti.

