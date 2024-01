Guinea Equatoriale-Guinea Bissau oggi in tv: data, orario e diretta streaming Coppa d’Africa 2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Guinea Equatoriale-Guinea Bissau, match valevole la seconda giornata della fase a gironi della Coppa d’Africa 2024. Le due formazioni non partono con i favori del pronostico per arrivare fino in fondo alla rassegna continentale, ma questo confronto sarà una bella occasione per entrambe di portare a casa preziosi punti e restare in corsa per la qualificazione al prossimo turno. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 18 alle ore 15:00 e sarà trasmessa in diretta su Sportitalia e in streaming sull’App e sul sito della medesima emittente.

RISULTATI E CLASSIFICHE

IL REGOLAMENTO