Potenza-Juve Stabia oggi in tv: canale, orario e streaming Serie C 2023/2024

Alle 16:15 di sabato 27 gennaio Potenza e Juve Stabia scenderanno in campo in occasione della ventitreesima giornata del girone C di Serie C 2023/2024. La squadra di casa, undicesima in classifica con 29 punti, ospita la capolista, che di punti ne ha 45, quattro in più dell’Avellino secondo. La squadra irpina giocherà lunedì, quindi la Juve Stabia ha la possibilità di allungare in classifica per almeno due notti. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport 254 e NOW, ma potrete seguirla anche in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it vi terrà invece compagnia con una diretta testuale a partire dalle 16:15, orario del fischio d’inizio di questo match che può ridisegnare i piani alti del girone C.

