Turris-Picerno oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Turris-Picerno sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match della quinta giornata di Serie C 2023/2024. Grande inizio per entrambe le squadre: i campani sono in vetta al girone C con dieci punti in quattro partite, bene anche i lucani con sette punti ottenuti fin qui. Chi la spunterà all’Amerigo Liguori? Si parte alle ore 20.45 di lunedì 25 settembre, diretta tv su Sky Sport 256 e diretta streaming su Sky Go.