LIVE – Giugliano-Avellino, Serie C 2023/2024 (DIRETTA)

Tutto pronto per il fischio d’inizio di Giugliano-Avellino, match del girone C di Serie C 2023/2024, in programma alle 17:30. La trentatreesima giornata di campionato entra nel vivo e le due squadre cercano punti preziosi. L’Avellino è terza in classifica con 57 punti, quattro in meno del Benevento secondo e dieci dalla capolista Juve Stabia. Più indietro, ma comunque in corsa per i playoff, c’è il Giugliano, che di punti ne ha 46. “Voltiamo pagina, testa alla prossima”, aveva detto mister Bertotto dopo la sconfitta subita contro il Benevento.

Ora l’appuntamento è arrivato e i padroni di casa vogliono regalarsi una dose di autostima contro la terza della classe del girone C. L’Avellino però non perde dall’11 febbraio ed è reduce dal 2-0 inflitto al Brindisi. “Dopo una vittoria, c’è la possibilità di lavorare sicuramente meglio e con più serenità. Alla partita ci arriviamo pronti, in questa settimana abbiamo provato delle situazioni e sviluppato delle dinamiche che potrebbero darci dei vantaggi”, le parole usate da mister Michele Pazienza in conferenza stampa. Alle 17:30 Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale a partire dal fischio d’inizio.

Giugliano-Avellino (ore 17:30)