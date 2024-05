Il Giro d’Italia 2024 oggi riparte con la decima tappa da Pompei a Cusano Mutri, una frazione da 142 chilometri che segue il primo giorno di riposo. Di seguito gli orari per la diretta in tv e streaming, per una giornata che potrebbe sorridere alle fughe visto il profilo altimetrico mosso ma non molto impegnativo. Ecco tutte le informazioni necessarie per seguire al meglio la tappa odierna.

GIRO D’ITALIA 2024: IL CALENDARIO COMPLETO

TELECRONISTI E COMMENTATORI

L’ALBO D’ORO DEL VENTUNESIMO SECOLO

Giro d’Italia 2024, decima tappa Pompei-Cusano Mutri oggi in tv: orari e diretta streaming

La partenza dal chilometro zero è prevista alle ore 13:15 dopo la fase di trasferimento, con il gruppo che dovrebbe arrivare sul traguardo di Cusano Mutri tra le 16:55 e le 17:30 in base a quelle che sono le previsioni degli organizzatori sulla media oraria della corsa.

Gli appassionati potranno seguire la decima tappa in diretta tv integrale e in chiaro sulle reti Rai: primo collegamento su RaiSport già alle 12:20 con “Anteprima Giro”, cui seguirà “Prima diretta” per le prime fasi di corsa. Alle ore 14:00 poi si passa su Rai 2 per “Giro in diretta” e “Giro all’arrivo”,infine il classico appuntamento dopo la conclusione della corsa con il “Processo alla tappa” per commenti, analisi e interviste ai protagonisti di giornata.

Il tutto senza dimenticare che la diretta tv integrale è anche su Eurosport, mentre la diretta streaming è garantita grazie a RaiPlay, Discovery+, Now, Dazn e Sky Go. Sportface.it vi racconterà il Giro d’Italia 2024 in tempo reale tramite aggiornamenti, classifiche, dirette, video e molto altro ancora.