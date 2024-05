Giro d’Italia 2024, ventunesima tappa Roma-Roma: data, orari, diretta tv e streaming

La ventunesima e ultima tappa del Giro d’Italia 2024 è ancora una volta la passerella finale di Roma, che quest’anno prevede una frazione di 125 chilometri con partenza e arrivo sulle strade della Capitale. Una giornata di festa al termine di tre settimane durissime che avranno deciso il proprio vincitore. Spazio quindi a una probabile volata di gruppo, poi alle premiazioni dei maggiori protagonisti del Giro numero 107.

GIRO D’ITALIA 2024: IL CALENDARIO COMPLETO

ORARI, TV E STREAMING – Come spesso accade l’ultima tappa prevedi orari un po’ diversi dal resto delle giornate di corsa. Ecco quindi che i corridori prenderanno il via alle ore 15:35 dopo aver superato il trasferimento, con l’arrivo del gruppo che è atteso tra le 18:30 e le 18:55 per poi lasciare spazio alle premiazioni. Anche il palinsesto della diretta tv integrale subisce alcune variazioni: si entra subito con “Giro in diretta” alle 15:20 su Rai 2, cui seguirà “Giro all’arrivo” e a fine tappa anche il classico “Processo”. La diretta tv sarà comunque a disposizione anche su Eurosport, con la diretta streaming che invece si può seguire su Sky Go, Discovery+, Dazn e Sky Go. Sportface.it vi racconterà tutto il Giro 2024 in tempo reale, con video, classifiche e interviste che non faranno perdere assolutamente nulla.