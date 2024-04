Giro d’Italia 2024, seconda tappa San Francesco al Campo-Santuario di Oropa: data, orari, diretta tv e streaming

Il Giro d’Italia 2024 propone domenica 5 maggio la sua seconda tappa, la San Francesco al Campo-Santuario di Oropa di 161 chilometri. E’ subito tempo di arrivo in salita, con un finale che promette scintille anche tra gli uomini di classifica. La salita di Oropa infatti onora anche la memoria di Marco Pantani, che su queste strade ha firmato una delle imprese più iconiche della sua carriera. Andiamo a scoprire tutte le informazioni utili per seguire la tappa al meglio.

GIRO D’ITALIA 2024: IL CALENDARIO COMPLETO

ORARI, TV E STREAMING – Il gruppo prenderà il via dal chilometro zero alle ore 13:05, dopo la fase di trasferimento. L’arrivo in vetta al GPM di prima categoria del Santuario di Oropa è invece programmato tra le 17:00 e le 17:30, in base alle previsioni degli organizzatori sulla media oraria tenuta dai corridori. La corsa sarà trasmessa integralmente in diretta tv in chiaro su RaiSport, che si collegherà già alle 12:20 con “Aspettando il Giro” per poi lasciare spazio a “Prima diretta”. Alle ore 14:00 il passaggio su Rai 2 per “Giro in diretta” e “Giro all’arrivo” che racconteranno le fasi salienti della frazione, poi dopo il traguardo l’appuntamento con il classico “Processo alla tappa”. La diretta tv integrale sarà a disposizione anche su Eurosport, oltre a un’ampissima offerta per la diretta streaming grazie a RaiPlay, Discovery+, Dazn, Now e Sky Go. Sportface.it vi racconterà il Giro 2024 in tempo reale con aggiornamenti, dirette, classifiche, highlights e molto altro ancora.