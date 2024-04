Giro d’Italia 2024, dodicesima tappa Martinsicuro-Fano: data, orari, diretta tv e streaming

Il Giro d’Italia 2024 prosegue giovedì 16 maggio con la dodicesima tappa, lunga 193 chilometri da Martinsicuro a Fano. Si tratta della frazione “dei muri”, un appuntamento sempre più frequente nelle ultime edizioni della Corsa Rosa. Stavolta le pendenze non saranno estreme, ma sicuramente ci si aspetta una giornata non banale, aperta a più opzioni e con gli uomini di classifica che dovranno in ogni caso tenere gli occhi ben aperti. Di seguito tutte le informazioni per seguire la tappa al meglio.

ORARI, TV E STREAMING – Il gruppo prenderà il via dal chilometro zero alle ore 12:30, dopo la fase di trasferimento. Gli organizzatori hanno programmato l’arrivo a Fano in un orario compreso tra le 17:00 e le 17:30, in base a quella che dovrebbe essere la media oraria tenuta dai corridori. La corsa sarà trasmessa integralmente in diretta tv in chiaro sulle reti Rai, con un primo collegamento già dalle 11:50 su RaiSport per “Aspettando il Giro” cui seguirà “Prima diretta” che racconterà la partenza e i primi chilometri della tappa. Alle ore 14:00 la palla passerà a Rai 2, con “Giro in diretta” e “Giro all’arrivo”, poi dopo l’arrivo dei corridori spazio all’immancabile “Processo alla tappa”. La diretta tv sarà a disposizione anche su Eurosport fin dalla partenza, mentre la diretta streaming potrà essere seguita sia su RaiPlay che sulle varie opzioni di Eurosport (Discovery+, Dazn, Now e Sky Go). Sportface.it seguirà il Giro 2024 giorno dopo giorno con classifiche, dirette, video, interviste e tanto altro ancora.