Giro d’Italia 2024, diciassettesima tappa Selva di Val Gardena-Passo del Brocon oggi in tv: orari e diretta streaming

Oggi il Giro d’Italia 2024 propone la diciassettesima tappa, una delle più attese con i suoi 159 chilometri da Selva di Val Gardena al Passo del Brocon. Una delle ultime occasioni per cambiare la classifica generale, che ovviamente per la prima posizione vede il dominio totale di Tadej Pogacar. La maglia rosa darà ancora spettacolo o lascerà spazio agli avversari? Non resta che scoprirlo, di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa nel migliore dei modi.

I corridori prenderanno il via, dopo la fase di trasferimento, per le ore 12:30 dal chilometro zero mentre l’arrivo della tappa sul Passo Brocon è stato programmato dagli organizzatori tra le 16:50 e le 17:30 in base alle previsioni su quella che potrebbe essere la media oraria tenuta dal gruppo.

Sarà possibile seguire la diciassettesima tappa integralmente in diretta tv in chiaro già dalle 11:45 con “Aspettando il Giro”, che poi farà spazio a “Prima diretta” per la trasmissione delle prime immagini dalla corsa. Alle ore 14:00 la palla passa a Rai 2 per “Giro in diretta” e “Giro all’arrivo” che racconteranno le fasi calde di questa tappa. Al termine di quest’ultima poi ecco l’immancabile appuntamento con lo storico “Processo alla tappa” per interviste, commenti e analisi.

Il tutto senza dimenticare che la diretta tv integrale sarà a disposizione anche su Eurosport. Per la diretta streaming gli appassionati avranno l’imbarazzo della scelta tra RaiPlay, Discovery+, Dazn, Now e Sky Go. Sportface.it vi racconterà tutto il Giro 2024 giorno dopo giorno con aggiornamenti, classifiche, video e tanto altro ancora.