Giro d’Italia 2024, diciannovesima tappa Mortegliano-Sappada: data, orari, diretta tv e streaming

Il Giro d’Italia 2024 inizia la sua due giorni decisiva con la diciannovesima tappa, in programma venerdì 24 maggio. I 157 chilometri da Mortegliano a Sappada potranno ancora una volta segnare la classifica generale in un gruppo ormai stanco dopo quasi tre settimane di corsa. Il tutto alla vigilia della doppia scalata al Monte Grappa, che sarà determinante ai fini della classifica finale. Di seguito tutte le info per seguire al meglio la terzultima frazione della Corsa Rosa numero 107.

GIRO D’ITALIA 2024: IL CALENDARIO COMPLETO

ORARI, TV E STREAMING – La partenza dei corridori dal chilometro zero di Mortegliano è fissata per le ore 13:10, dopo la fase di trasferimento, mentre l’arrivo in quel di Sappada è stato programmato dagli organizzatori in un orario compreso tra le 17:00 e le 17:25 in base alle previsioni su quella che dovrebbe essere la media oraria tenuta dal gruppo. La corsa sarà trasmessa integralmente in diretta tv in chiaro dalle reti Rai, che inizieranno il collegamento già alle 12:25 con “Aspettando il Giro” e “Prima diretta” su RaiSport. Poi alle ore 14:00 si passa su Rai 2 per le fasi calde e decisive della tappa con “Giro in diretta” e “Giro all’arrivo”, prima del tradizionale “Processo alla tappa” per commenti, analisi e interviste. La diretta tv sarà integrale anche su Eurosport, mentre le numerose opzioni per la diretta streaming includono RaiPlay, Discovery+, Sky Go, Dazn e Now. Sportface.it vi racconterà il Giro 2024 giorno dopo giorno in tempo reale con dirette, classifiche aggiornate, video, interviste e molto altro ancora.