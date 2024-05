Giro d’Italia 2024, ventesima tappa Alpago-Bassano del Grappa: data, orari, diretta tv e streaming

Il Giro d’Italia 2024 si decide definitivamente sabato 25 maggio con la ventesima e penultima tappa, la Alpago – Bassano del Grappa di 184 chilometri. L’edizione numero 107 della Corsa Rosa eleggerà il suo vincitore al termine di una frazione che comprende la temutissima e spettacolare doppia scalata al Monte Grappa, una salita lunghissima che insieme alla relativa discesa potrà anche stravolgere la situazione in classifica. Di seguito tutte le informazioni per seguire questa attesissima tappa di montagna.

GIRO D’ITALIA 2024: IL CALENDARIO COMPLETO

ORARI, TV E STREAMING – Il gruppo scatterà dal chilometro zero di Alpago alle ore 11:50 dopo la fase di trasferimento, mentre l’arrivo sul traguardo di Bassano del Grappa è stato fissato in un orario tra le 16.55 le 17:35 stando alle previsioni degli organizzatori. La ventesima tappa del Giro 2024 sarà visibile integralmente in diretta tv in chiaro fin dalle ore 11:10, quando RaiSport trasmetterà prima “Aspettando il Giro” e poi “Prima diretta” per il racconto della partenza e della prima parte della corsa. Alle ore 14:00 poi la palla passerà a Rai 2 che con “Giro in diretta” e “Giro all’arrivo” trasmetterà la fase clou e decisiva della corsa. Una volta conclusa la frazione spazio al “Processo alla tappa”. Il tutto senza dimenticare come anche su Eurosport sia disponibile la diretta tv integrale della tappa. La diretta streaming invece sarà visibile su RaiPlay, Discovery+, Dazn, Now e Sky Go. Sportface.it vi racconterà il Giro d’Italia 2024 in tempo reale con aggiornamenti, classifiche, video e tanto altro ancora.