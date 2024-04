Giro di Romandia 2024, prologo Payerne-Payerne oggi in tv: orari e diretta streaming

Il Giro di Romandia 2024 si apre oggi con un breve cronoprologo di appena 2280 metri per le strade del centro di Payerne. Avvio particolare per la corsa svizzera, che probabilmente vedrà assegnare la prima maglia di leader sul filo dei centesimi di secondo. L’edizione numero 77 del Romandia vedrà al via anche diversi corridori poi attesi tra pochi giorni al Giro d’Italia. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa odierna nel migliore dei modi.

GIRO DI ROMANDIA 2024: START LIST E FAVORITI

PERCORSI E ALTIMETRIE DI TUTTE LE TAPPE

ORARI, TV E STREAMING – I corridori partiranno con un intervallo di un minuto l’uno dall’altro. La prima partenza è prevista alle ore 14:50 con lo svizzero Luca Jenni (Swiss Cycling), mentre l’ultimo a prendere il via sarà Brandon McNulty (UAE Emirates) alle ore 17:30. La corsa sarà trasmessa in diretta tv sui canali Eurosport a partire dalle ore 15:30, con gli appassionati che avranno diverse opzioni legate alla diretta streaming grazie a Discovery+, Eurosport.it, Dazn, Sky Go e Dazn. Sportface.it vi racconterà giorno dopo giorno il Giro di Romandia 2024 con aggiornamenti, classifiche, dichiarazioni e molto altro ancora.