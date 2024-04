F1, GP Miami: la Ferrari si tinge di azzurro con una livrea speciale

Ferrari è un marchio unico al mondo per la sua capacità di svelarsi in molti modi diversi, riuscendo a riunire attorno agli stessi valori una vasta comunità di clienti, tifosi e appassionati. A tutti loro è dedicata un’eccezionale serie di esperienze negli Stati Uniti che, dal 28 aprile al 5 maggio, metteranno in luce ogni anima del Cavallino Rampante. Tutto prenderà il via dalla Cavalcade International che attraverserà il Tennessee e la Florida in direzione Miami, dove prenderanno la scena un’attesissima world premiere, l’energia del lifestyle e lo spettacolo del GP di Formula 1.

Ferrari saprà accendere questo viaggio di nuovi e inaspettati colori. L’Azzurro La Plata e l’Azzurro Dino, risalenti alle origini della storia di Ferrari e rimasti nel cuore dei suoi conoscitori, verranno riscoperti in alcuni momenti che renderanno ancora più speciale l’avventura negli Stati Uniti. Le due tonalità di azzurro rivivranno in diversi aspetti del mondo di Scuderia Ferrari, fra i quali una speciale livrea della SF-24 di Formula 1 che sarà impiegata unicamente per la gara di Miami e svelata in Florida. Un altro esempio di questo dialogo fra passato e presente è rappresentato da due 296 GTS, anch’esse personalizzate con gli storici azzurri.

La scelta cromatica è anche una citazione storica del legame fra Ferrari e il mondo racing statunitense, nell’anno del 70° anniversario della presenza del marchio oltreoceano. Qui il Rosso Corsa, tonalità che sin dagli anni Venti ha contraddistinto le automobili da competizione italiane, ha lasciato il posto al bianco-blu degli Stati Uniti nelle ultime due gare della stagione di F1 del 1964, un accostamento utilizzato anche per altre vetture del North American Racing Team fondato dall’importatore Luigi Chinetti.

Il programma di eventi che sta per iniziare negli Stati Uniti esalta ciascuna delle tre anime del brand. Si parte il 28 aprile con la Cavalcade International, poi nel weekend del Gran Premio di F1 (3-5 maggio) il Miami International Autodrome sarà al centro di festeggiamenti in un’atmosfera unica che accompagnerà verso l’adrenalina della gara i tifosi, che per una volta faranno il tifo per una Ferrari del tutto inaspettata nelle colorazioni azzurre. Gli stessi azzurri che porteranno in pista le due 296 GTS che, prima dell’inizio delle competizioni, apriranno il corteo di Ferrari per un giro d’onore.