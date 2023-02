Giorgi-Stephens stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Merida 2023

Camila Giorgi sfiderà Sloane Stephens nei quarti di finale del WTA di Merida 2023, in programma dal 20 al 26 febbraio. Nei primi due incontri giocati in Messico si è finalmente rivista una Camila in grado di esprimere un alto livello di gioco. La speranza è che sia di buon auspicio per un prosieguo di 2023 che possa riportarla verso posizioni di classifica più consone alle sue qualità. Tra l’azzurra e la prima semifinale stagionale c’è una Stephens che la marchigiana è stata in grado di battere quattro volte su quattro nei precedenti scontri diretti giocati su questa superficie, mentre l’unica sconfitta è arriva sul rosso del Roland Garros. Dati certamente significative che aiuteranno anche Camila a scendere in campo con la giusta dose di fiducia.

Giorgi e Stephens scenderanno in campo nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 febbraio alle 0re 01:00 italiane. La copertura televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Disponibile anche una diretta streaming attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FIT), attraverso cui gli appassionati potranno seguire tutti i match. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match tra Giorgi e Stephens. Il nostro sito garantirà ai propri lettori una news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della competizione.