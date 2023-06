Giorgi-Jabeur in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Eastbourne 2023

Camila Giorgi affronterà Ons Jabeur nel secondo turno del torneo WTA 500 di Eastbourne 2023. Una buona vittoria all’esordio per l’azzurra, che ha giocato una partita ordinata e ha avuto la meglio sulla britannica Watson. In questo modo si è conquistata la possibilità di contendere un posto nei quarti di finale alla testa di serie numero quattro del tabellone Ons Jabeur. La tunisina ha sofferto solo nei primi games, prima di gestire senza troppi patemi la pratica Paolini nel suo primo turno. Camila ha vinto l’unico precedente, ma possiamo tranquillamente affermare come la sua valenza sia davvero ai minimi, considerato che risale addirittura al 2014.

Giorgi e Jabeur scenderanno in campo mercoledì 28 giugno ad orario ancora non definito. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il torneo inglese garantendo ai propri lettori news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.