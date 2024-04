Tiro con l’arco, Spring Arrows: quattro medaglie per gli azzurri, oro per squadra maschile e mixed team

L’Italia del tiro con l’arco torna a casa con quattro medaglie dallo Spring Arrows di Antalya, in Turchia. La squadra maschile (Nespoli, Borsani, Musolesi) e il mixed team (Nespoli, Rebagliati) conquistano l’oro, mentre l’argento di Federico Musolesi e il bronzo di Chiara Rebagliati impreziosiscono ulteriormente il percorso degli azzurri (secondi nel medagliere alle spalle dei turchi padroni di casa).

Dopo il percorso netto che li ha condotti in finale per l’oro, Matteo Borsani, Mauro Nespoli e Federico Musolesi superano anche la Gran Bretagna (Hall C., Hall T., Wise). Gli azzurri si portano sul 4-0 grazie ai parziali di 56-53 e 54-53. I britannici provano a tornare in partita (56-55), ma l’Italia chiude i conti con il 53-51 dell’ultimo parziale per il definitivo 6-2. È invece servito lo shoot off a Chiara Rebagliati e Mauro Nespoli che si prendono la medaglia più preziosa battendo la Spagna (Canales-Temino) 5-4 (20-16) nell’ultimo atto.

Individuale d’argento per Musolesi che vince la semifinale contro l’uzbeko Sadikov allo shoot off 6-5 (9*-9), ma si arrende per 6-0 al beniamino di casa Mete Gazoz, campione olimpico in carica. Chiara Rebagliati invece prima perde la semifinale con la tedesca Schwarz 6-2, ma nella sfida per il terzo posto riesce ad avere la meglio allo shoot off dell’altra tedesca Kroppen.