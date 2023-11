Albinoleffe-Padova oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Per Albinoleffe e Padova è tempo di pensare al campionato di Serie C. Nello scontro nella casa dell’Albinoleffe arriva il Padova, squadra in striscia positiva e lanciata verso le parti e le zone alte di classifica. I veneti arrivano da 2 vittorie nelle ultime cinque partite, a cui vanno aggiunti tre pareggi. Il primo posto del Mantova dista soli tre punti, e vincere contro l’Albinoleffe significherebbe oltrepassare uno scoglio importante, vista le complessità della trasferta lombarda. L’Albinoleffe arriva allo scontro contro il Padova da 3 vittorie nelle ultime cinque partite, a cui vanno aggiunti due pareggi. Sfida dunque abbastanza equilibrata e con due squadre contrapposte che sono in forma. Si parte alle 20.5 di sabato 11 novembre in diretta su Sky Sport 252 e NOW.