Giana Erminio-Vicenza oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Giana Erminio-Vicenza, match valevole per la seconda giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa, dopo aver vinto all’esordio in casa della Pro Patria, vanno a caccia del loro secondo successo consecutivo. La formazione biancorossa, dal suo canto, è reduce dal pareggio a reti bianche contro l’Albinoleffe e spera di portare a casa i primi tre punti della stagione su un campo ostico. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 10 settembre alle ore 16:15 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 252.

