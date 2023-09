Albinoleffe-Triestina oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Albinoleffe-Triestina, match valevole per la seconda giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa, archiviato il pareggio a reti bianche ottenuto contro il Vicenza, vuole presentarsi davanti ai propri tifosi con un successo e i tre punti. La compagine ospite, invece, arriva dalla sconfitta casalinga contro il Trento e spera di rialzare subito la testa. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 10 settembre alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 253.

