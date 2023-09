Padova-Legnago oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Padova-Legnago, match valevole per la seconda giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La compagine padovana, dopo il pareggio arrivato all’esordio sul campo del Mantova, vuole provare trovare la prima vittoria in questa sfida. Il club veronese, dal suo canto, arriva da netta vittoria all’esordio nella competizione, il 4-0 in casa contro l’Arzignano, e spera ora di centrare la sua seconda affermazione in questa stagione. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 10 settembre alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 254.

