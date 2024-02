Renate-Legnago oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Renate-Legnago sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match del girone A di Serie C 2023/2024. Nella ventiquattresima giornata si sfidano due formazioni appena fuori dalla zona playoff: da una parte i padroni di casa undicesimi a quota 29, dall’altra gli ospiti tredicesimi con 28 punti, dunque ci si attende spettacolo. Chi avrà la meglio? Si parte alle ore 18.30 di sabato 3 febbraio, diretta tv su Sky Sport 256, diretta streaming su Sky Go e anche su NOW.