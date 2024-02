Galles-Scozia in tv oggi: canale, orario e diretta streaming Sei Nazioni maschile 2024 rugby

Sta per terminare l’attesa per Galles-Scozia, partita valevole per il primo turno del Guinness Sei Nazioni 2024 di rugby maschile. La giovane formazione di Warren Gatland vuole sfruttare il campo di casa per conquistare subito una vittoria ed iniziare così con il piede giusto il torneo. Gli scozzesi di Gregor Townsend, che hanno chiesto di tenere aperto il tetto dell’impianto per sperare di sentire un po’ meno il tifo gallese, va invece a caccia di una grande prestazione per mettere in difficoltà i padroni di casa ed interrompere la maledizione. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.45 italiane di sabato 3 febbraio al Principality Stadium di Cardiff, nel Regno Unito. Di seguito, l’orario e le informazioni per seguire in diretta la partita Galles-Scozia del Sei Nazioni 2024 di rugby maschile.

STREAMING E TV – La partita Galles-Scozia del Sei Nazioni 2024 di rugby maschile sarà trasmessa in diretta tv per gli abbonati su Sky Sport Arena, oltre che in diretta streaming su Sky Go e Now Tv. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine e tutti i risultati per non perdersi alcuna emozione.