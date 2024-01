Giana Erminio-Atalanta U23 oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Giana Erminio-Atalanta U23 sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la ventiduesima giornata del girone A di Serie C 2023/2024. Scontro in zona playoff tra la squadra B della Dea, quarta con 36 punti, e la formazione di Gorgonzola ottava a quota 30, ottimo campionato fin qui per entrambe. Chi vincerà allo stadio Comunale? Fischio d’inizio alle ore 18.30 di sabato 20 gennaio, diretta tv su Sky Sport 254, diretta streaming su Sky Go e anche su NOW.