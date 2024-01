Galatasaray-Tortona oggi in tv: programma, orario e diretta Champions League 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Galatasaray-Tortona, sfida valida come gara-2 dei play-in della Champions League 2023/2024 di basket. Testa a testa già decisivo per gli uomini di coach De Raffaele, che devono necessariamente vincere per prolungare la serie a gara-3. Nel primo atto, infatti, sono stati i turchi a prevalere, dopo che i piemontesi erano riusciti, con un bel terzo quarto, a rimettere il naso avanti dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di martedì 9 gennaio. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Galatasaray-Tortona, valida per la Champions League 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva su Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la diretta testuale, la cronaca al termine della sfida e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.